У Львові відсудили компенсацію за авто, яке потрощило трухляве дерево

Львів’янка, на машину якої впало дерево, після півтора року судів таки домоглася компенсації. 73 тисячі гривень за розбиту автівку має сплатити університет "Львівська Політехніка". Саме цьому вишу належить сквер. Про це йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

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Постраждала довела, що дерево було геть трухлявим і впало через недогляд. Здоровенний клен розтрощив автівку Оксани на подвір'ї власного будинку. Приїхала додому пообідати і машину залишила на 20 хвилин.

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Залишки того самого трухлявого дерева, яке впало на автівку Оксани, вже півтора року ніхто не прибрав. Впало дерево із студентського парку, який належить "Львівській Політехніці". Домовитися про компенсацію ремонту машини Оксані не вдалося, тому звернулася до суду. Замовила навіть дендрологічне обстеження стану дерева.

У "Політехніці" переконують – зовні жодних ознак трухлявості не було, і передбачити, що воно впаде, не могли. У цьому парку чотири тисячі дерев, і щороку його чистять.

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Адвокат постраждалої каже: має багато подібних справ, коли дерева трощать автівки або їх пошкоджує сніг, що падає з дахів або ж розбиваються, втрапивши у вибоїну на дорозі. Тож юрист упевнений, що в усіх таких випадках добитися компенсації можна.

"Перше – ви повинні звернутися у всі інстанції, які причетні. Друге – встановити, хто є власником тої території. Третє – правильно зафіксувати. Обов'язково скласти огляд місця події", – інструктує адвокат постраждалої Іван Мотринець.

"Львівська Політехніка" ще може подати апеляцію на рішення суду, але наразі не вирішили, чи робитимуть це, хоча й винними себе не вважають.

Відео: Сьогодні

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