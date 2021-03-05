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Во Львове отсудили компенсацию за машину, которую раздавило гнилое дерево

5 марта, 00:16

Светлана Москаленко , Оксана Лабойко

Женщина судилась полтора года и доказала вину руководства вуза

Львовянка, на машину которой упало дерево, после полутора лет судов таки добилась компенсации. 73 тысячи гривен за разбитую машину должен уплатить университет "Львовская Политехника". Именно этому вуза принадлежит сквер. Об этом говорится в сюжете новостей "Сегодня".

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Пострадавшая доказала, что дерево было совсем трухлявым и упало по недосмотру. Здоровенный клен разбил машину Оксаны во дворе собственного дома. Приехала домой пообедать и машину оставила на 20 минут.

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Остатки того же трухлявого дерева, которое упало на автомобиль Оксаны, уже полтора года никто не убирает. Упало дерево из студенческого парка, который принадлежит "Львовской политехнике". Договориться о компенсации ремонта машины Оксане не удалось, поэтому обратилась в суд. Заказала даже дендрологическое обследование состояния дерева.

В "Политехнике" убеждают – внешне никаких признаков трухлявости не было, и предположить, что оно упадет, не могли. В этом парке четыре тысячи деревьев, и каждый год его чистят.

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Адвокат пострадавшей говорит: имеет много подобных дел, когда деревья ломают машины или их повреждает снег, падающий с крыш или разбиваются, попав в выбоину на дороге. Поэтому юрист уверен, что во всех таких случаях добиться компенсации можно.

"Первое – вы должны обратиться во все инстанции, которые причастны. Второе – установить, кто является владельцем той территории. Третье – правильно зафиксировать. Обязательно составить осмотр места происшествия", – инструктирует адвокат пострадавшей Иван Мотринец.

"Львовская Политехника" еще может подать апелляцию на решение суда, но пока не решили, будут ли это делать, хотя и виновными себя не считают.

Видео: Сегодня

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