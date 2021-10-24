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У Львові викрали 9-місячну дитину: поліція назвала ймовірного викрадача

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
24 жовтня, 23:37
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Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування дитини, просять повідомляти на лінію "102"
Поліція Львівської області розшукує ймовірного викрадача 9-місячної дитини/Колаж: Сьогодні
Поліція Львівської області розшукує ймовірного викрадача 9-місячної дитини/Колаж: Сьогодні

У Львові, де нещодавно викрали доньку бізнесмена, розшукують чоловіка, якого звинувачують у викраденні 9-місячної дитини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області в Facebook.

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Поліція Львівської області розшукує малолітню Нечаєву Вікторію Олександрівну, 2021 року народження. Правоохоронці попередньо встановили, що викрадачем дитини може бути колишній співмешканець матері дитини, Лукач Юрій Васильович, 1990 року народження, житель селища Підволочиськ Тернопільської області.

Деталі розшуку

До розшуку дитини залучені оперативники кримінальної поліції, ювенальні поліцейські всіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітники карного розшуку, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівської області. Орієнтування направлені до поліції інших областей.

Усім, кому відомі деталі події або місце перебування розшукуваних, правоохоронці просять повідомити на лінію "102" або до найближчого підрозділу поліції.

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Викрадення дівчини в Одесі

В Одесі 21-річний молодик викрав 19-річну дівчину. Хлопець вивіз потерпілу на київську трасу, де, застосовуючи проти неї силу, зажадав відновити відносини. У разі відмови він пригрозив колишньої коханої, що закриє її в якомусь віддаленому населеному пункті. Дівчина зробила вигляд, що погодилася відновити відносини з хлопцем, і той повернувся в Одесу та висадив її на одній з вулиць міста.

Правоохоронці встановили автомобіль чоловіка і визначили його маршрут. Згодом його затримали. З'ясувалося, що одесит має судимості за майнові злочини.

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