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Во Львове похитили 9-месячного ребенка: полиция назвала предполагаемого похитителя

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
24 октября, 23:37
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Всех, кому известна любая информация о месте пребывания ребенка, просят сообщать на линию "102"
Полиция Львовской области разыскивает предполагаемого похитителя 9-месячного ребенка/Коллаж: Сегодня
Полиция Львовской области разыскивает предполагаемого похитителя 9-месячного ребенка/Коллаж: Сегодня

Во Львове, где недавно похитили дочь бизнесмена, разыскивают мужчину, которого обвиняют в похищении 9-месячного ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области в Facebook.

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Полиция Львовской области разыскивает малолетнюю Нечаеву Викторию Александровну, 2021 года рождения. Правоохранители предварительно установили, что похитителем ребенка может быть бывший сожитель матери ребенка, Лукач Юрий Васильевич, 1990 года рождения, житель поселка Подволочиск Тернопольской области.

Детали розыска

К розыску ребенка привлечены оперативники криминальной полиции, ювенальные полицейские всех территориальных подразделений полиции, а также сотрудники уголовного розыска, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовской области. Ориентировки направлены в полицию других областей.

Всем, кому известны детали происшествия или место пребывания разыскиваемых, правоохранители просят сообщить на линию "102" или в ближайшее подразделение полиции.

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Похищение девушки в Одессе

В Одессе 21-летний молодой человек похитил 19-летнюю девушку. Парень вывез потерпевшую на киевскую трассу, где, применяя против нее силу, потребовал восстановить отношения. В случае отказа он пригрозил бывшей возлюбленной, что закроет ее в каком-нибудь отдаленном населенном пункте. Девушка сделала вид, что согласилась возобновить отношения с парнем, и тот вернулся в Одессу и высадил ее на одной из улиц города.

Правоохранители установили автомобиль молодого человека и определили его маршрут. Впоследствии его задержали. Выяснилось, что одессит имеет судимости за имущественные преступления.

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