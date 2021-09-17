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У Запоріжжі батько викрав однорічну дочку прямо з коляски – нові подробиці

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 вересня, 20:48
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Мати дитини думає, що її чоловік міг поїхати з малятком за кордон або в окупований Крим
У Запоріжжі батько викрав дитину і втік
У Запоріжжі батько викрав дитину і втік / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі викрали маленьку дівчинку, якій немає навіть півтора року. Люди в масках просто висмикнули дитину з коляски, посадили в машину і повезли невідомо куди. Мати підозрює, що дочку викрав її батько.

"Сьогодні" дізнавалися подробиці справи.

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Як сталося викрадення

Маленьку Мирославу вкрали прямо біля під'їзду, коли бабуся вийшла з нею на прогулянку. Під'їхала червона машина, вибігли двоє чоловіків у кашкетах і медичних масках, розповідає бабуся дівчинки.

"Один з них, який водій, почав відштовхувати мене від коляски, інший – виймати дитину з коляски, дитина спала", – сказала Світлана Ретинська.

Жінка впала на землю, а чоловіки з її онукою швидко поїхали. Бабуся одразу викликала поліцію. Автомобіль невідомі залишили за кілька кілометрів – в одному з дворів. Очевидно, пересіли в інший транспорт. Копи вилучили авто і привезли в райвідділ. Світлана підтверджує: саме туди затягли внучку.

"Як виявилося, ця машина була прокатна. Зараз опитують людину, яка здала цю машину в прокат і, напевно, ми тоді дізнаємося, хто ж брав її", – додала Світлана.

Мати думає, що викрадач – батько

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Мати маленької Мирослави Христина передбачає – з викраденням може бути пов'язаний її чоловік Дмитро, батько дівчинки. Вона хоче з ним розлучитися, а він таким чином намагається перешкодити, впевнена жінка.

Після викрадення дзвонила чоловіку, але телефон вимкнений вже другу добу, каже Христина.

Дмитро – з Києва, Христина з дочкою жили разом з ним, поки в березні цього року не приїхали до бабусі в Запоріжжі. "Сьогодні" приїхали до будинку Дмитра. Це елітна багатоповерхівка. Вхід на територію – лише по карті.

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Двері журналістам не відкрив ні він, ні сусіди. У під'їзді тільки вахтер підтверджує – в квартирі справді живе батько дитини. Христина побоюється, що чоловік вивезе Мирославу за кордон або в окупований Крим. Каже, там живе його мати.

Через час батько Мирослави нарешті вийшов на зв'язок. За попередніми даними, дочка у нього, повідомили "Сьогодні" в поліції. І де саме вони – невідомо. В області оголосили план "Перехоплення".

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