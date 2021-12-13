У Львові пролунав вибух у житловому будинку: є жертви

Вибух стався у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку

На місці працювали рятувальники / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 13 грудня, у Львові відбувся вибух у житловому будинку. Три особи отримали опіки.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що сталося

О 17:35 рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Замарстинівська, 28, стався вибух побутового газу в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку.

О 18:22 рятувальники ліквідували пожежу. Постраждали 3 особи, яких з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували.

Потужний вибух прогримів у Новій Одесі

У Новій Одесі Миколаївської області прогримів потужний вибух. Його причиною став витік газу. Епіцентр був на верхньому поверсі – у квартирі літнього подружжя. Вони загинули одразу, як і жінка, що мешкала поверхом нижче.

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Ще чотирьох людей витягували з-під завалів рятувальники, одного чоловіка з травмами доправили до лікарні.

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