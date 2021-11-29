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Вибух у Новій Одесі: люди бояться повертатися до своєї оселі (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
29 листопада, 13:00
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Ніхто не захотів йти до гуртожитку, який запропонувала місцева влада
​​В Новій Одесі мешканці будинку, який вибухнув, бояться повертатися в своє житло
​​В Новій Одесі мешканці будинку, який вибухнув, бояться повертатися в своє житло / Фото: Колаж: Сьогодні

У Новій Одесі мешканці будинку, що вибухнув, бояться повертатися у своє житло. Завали п'ятиповерхівки у Новій Одесі Миколаївської області рятувальники розбирали дві доби поспіль.

Про це пише Telegram-канал "Новини Миколаєва".

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Як розповів заступник начальника ГУ ДСНС у Миколаївській області Михайло Гриб, увечері в неділю, 28 листопада, було завершено пошукові роботи. Постраждалих у будинку більше нема. Жителі багатоповерхівки поки що розселилися у родичів.

Ніхто не захотів йти до гуртожитку, який запропонувала місцева влада. Мешканцям другого та третього під'їзду дозволили забрати з квартир речі першої необхідності та документи. Мешканці другого під'їзду кажуть, що бояться повертатися до своїх домівок. Кажуть, у них у квартирах, що межують із першим під'їздом, з'явилися тріщини.

"Боюсь тут жити. Вважаю, що цей будинок повністю аварійний, людям потрібне нове житло" , – каже мешканець Олексій Зажиєв.

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У трьох під'їздах 30 квартир.

Причина вибуху

Причиною вибуху став витік газу. Його епіцентр був на верхньому поверсі — у квартирі подружжя. Вони загинули одразу, як і жінка, яка мешкала поверхом нижче. Ще чотири людини витягували з-під завалів рятувальники, одного з них із травмами доправили до лікарні.

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Постраждалі

Юрій Колос, якого, витягнувши з-під завалів, госпіталізували, на момент вибуху перебував у квартирі разом із дружиною. Жінці пощастило – вона була у дальній кімнаті та не постраждала. Він стояв у коридорі.

"Від вибуху мене відкинуло до вхідних дверей. Епіцентр вибуху був у сусідів на 5-му поверсі, на кухні. Вони опалення не ввімкнули, а грілися духовкою. Мабуть її задуло, зібрався газ і…" , – розповів постраждалий ТСН.

За словами лікаря-травматолога Миколаївської лікарні швидкої допомоги Костянтина Ломакова, у пацієнта тяжкі опіки голови та обличчя, відкритий перелом лівого передпліччя, численні синці.

За мить до вибуху з цього будинку вийшла місцева мешканка Світлана Колос, яка приходила сюди відвідати батьків. Уламки стін після вибуху летіли їй просто в спину. Разом із чоловіком вона кинулася рятувати батьків, але дістатися квартири сходовою кліткою вже було неможливо.

Зрештою, рятувальники розгорнули сходи та змогли витягнути їх батьків, а також ще одну жінку похилого віку. Літнє подружжя, яке проживало у квартирі, де стався вибух, а також їхня сусідка, яка жила на 4 поверсі, загинули одразу.

Також помер ще один чоловік похилого віку в сусідньому під'їзді — у нього не витримало серце.

Компенсація для постраждалих

Як пояснив мер Нової Одеси, якщо не вдасться відновити будинок, мешканці отримають компенсаційні виплати, щоб вони змогли придбати рівноцінне житло. Але коли це станеться – поки що невідомо.

Оцінку втраченого майна має зробити експертна комісія. Поки що обіцяють знайти тимчасове, орендоване житло. А третій під'їзд, кажуть, підходить для проживання. Туди вже дали світло.

У понеділок, 29 листопада, будинок обстежують газовики, після чого вирішать, коли хтось зможе повернутися до своєї квартири.

Коротко про вибух у будинку

  • 27 листопада у місті Нова Одеса Миколаївської області у кутовій частині п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух.
  • Удар був настільки потужний, що шибки вилетіли навіть у сусідньому будинку.
  • За попередньою інформацією, рвонув побутовий газ на 5 поверсі. Зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п'ятому поверхах.
  • Експерти припускають, що господарі однієї із квартир забули закрутити вентиль на плиті. Сусіди кажуть, подружжя й раніше було неуважне з газом. Тоді обійшлося. А цей раз був фатальним.
  • Спочатку було троє постраждалих – один із тілесними ушкодженнями, ще двоє у стані шоку. Незабаром з-під завалів дістали двох загиблих, наступного дня знайшли ще одну жертву.
  • Влада вже намагається підрахувати збитки від вибуху. Швидше за все, частину будинку, де знаходиться перший під'їзд, повністю зноситимуть.

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