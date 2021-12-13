Во Львове прогремел взрыв в жилом доме: есть жертвы

Сегодня, 13 декабря, во Львове произошел взрыв в жилом доме. Три человека получили ожоги.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Что случилось
В 17:35 спасатели получили сообщение, что на улице Замарстыновская, 28, произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.
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В 18:22 спасатели ликвидировали пожар. Пострадали 3 человека, которых с ожогами средней степени тяжести госпитализировали.
Мощный взрыв прогремел в Новой Одессе
В Новой Одессе Николаевской области прогремел мощный взрыв. Его причиной стала утечка газа. Эпицентр был на верхнем этаже — в квартире пожилых супругов. Они погибли сразу, как и женщина, которая жила этажом ниже.
Еще четырех человек вытаскивали из-под завалов спасатели, одного из них с травмами доставили в больницу.
Ранее мы писали:
- В Киеве произошел пожар и взрыв в многоэтажке. Волной разрушило балкон. В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный хлопок газа.
- Во Львове прогремел взрыв на химзаводе. К счастью, взрыв не закончился пожаром, однако по неизвестным причинам спасателей в помещение не пускали.