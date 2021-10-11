У Львові п'яні поліцейські ледь не збили людей

Люди оточили машину поліцейських і одразу зателефонували на гарячу лінію

В поліції цей випадок не коментують / Колаж "Сьогодні"

На Львівщині п'яні поліцейські ледь не задавили людей. Все, що відбувалосяя на відео зняли очевидці.

Про це пише "Варта 1".

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Подробиці

Двоє співробітників поліції були п'яні. Через це вони ледь не збили перехожих людей, коли їхали в робочій машині. Поліцейських затримали, а авто заблокували місцеві жителі.

Люди зателефонували на гарячу лінію поліції. Самі ж правоохоронці ситуацію не коментують.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

швидкості руху – 34% ДТП; порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

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