У Львові – сонце. Синоптики дали прогноз на 19 жовтня (карта)

Сьогодні в місті опадів не прогнозують

Городян порадує погода сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові сьогодні, 19 жовтня, синоптики прогнозують сонячну і теплу погоду. Температура повітря підніметься вдень до 12 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Так, протягом дня очікується сонячна погода, а опадів не буде. Температура повітря вночі опуститься до 3-5 градусів, а вдень підніметься максимум до 10-12 градусів тепла.

Карта погоди у Львові / Фото: Укргидрометцентр

Якою буде погода в Україні в жовтні?

У другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

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Середня місячна температура в жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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