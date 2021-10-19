Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Ліга чемпіонів Ліга чемпіонів 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара ❓ Як помер брат Павлова
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

У Львові – сонце. Синоптики дали прогноз на 19 жовтня (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 жовтня, 06:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні в місті опадів не прогнозують
Городян порадує погода сьогодні
Городян порадує погода сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові сьогодні, 19 жовтня, синоптики прогнозують сонячну і теплу погоду. Температура повітря підніметься вдень до 12 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Так, протягом дня очікується сонячна погода, а опадів не буде. Температура повітря вночі опуститься до 3-5 градусів, а вдень підніметься максимум до 10-12 градусів тепла.

Карта погоди у Львові
Карта погоди у Львові / Фото: Укргидрометцентр

Якою буде погода в Україні в жовтні?

У другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Реклама

Середня місячна температура в жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

Раніше ми писали

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 жовтня 1991. Кабінет міністрів України затвердив постанову про створення потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

82 609

захворіло за тиждень в Україні

-10%

Вакцинація
Станом на 18 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 573 564
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 065 760
Всього введених доз 14 639 324
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ТОП-матчі

Шахтар

Сьогодні

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

Завтра

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти