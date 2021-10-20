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У Львові посилять правила для відвідувачів ресторанів – що зміниться і коли

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
20 жовтня, 12:48
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Вимоги посилюють через напружену ситуацію з коронавірусом в регіоні
У закладах громадського харчування будуть діяти нові правила / Колаж "Сьогодні"
У закладах громадського харчування будуть діяти нові правила / Колаж "Сьогодні"

C 1 листопада у Львові посилять вимоги до відвідувачів ресторанів. Все через напружену ситуації з коронавірусом в регіоні. Для того, щоб відвідувати заклади громадського харчування потрібно буде мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового в ефірі "24 каналу".

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За словами Андрія Садового, сьогодні сертифікати вакцинації перевіряє поліція, особливо у обслуговуючого персоналу в закладах харчування.

"Ми прийняли внутрішнє рішення на комісії з надзвичайних ситуацій, що з 1 листопада обов'язково треба буде показувати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зокрема відвідувачам закладів громадського харчування", – підкреслив мер Львова.

У Львові діють додаткові карантинні обмеження

  • школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Це ж стосується установ позашкільної освіти, в тому числі музичних шкіл. Бібліотеки працюватимуть тільки на видачу книг.
  • Заборона на масові заходи, окрім тих, в яких учасники і організатори мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, 72 годин до початку заходу.
  • Театри, музеї, кінотеатри, галереї, філармонія, органний зал працюють тільки для відвідувачів з COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом. Кількість відвідувачів – не більше 50% від загального числа місць.
  • Спортзали, готелі і хостели будуть працювати на таких же умовах – повна вакцинація персоналу і наявність ПЛР-тесту.

Об'єктам торгівлі, перукарнях, салонах краси і торгово-розважальних центрів дозволять працювати за умови вакцинації персоналу або наявності негативних ПЛР-тестів. Заповнюваність не може перевищувати половини від торгових площ.

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