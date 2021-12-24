У Львові в паркан консульства РФ кинули "коктейль Молотова"

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження

Генеральне консульство РФ у Львові намагалися підпалити / Фото: Колаж: Сьогодні

Невідомі кинули пляшку з легкозаймистою рідиною в огородження Генерального консульства РФ у Львові близько 3 години ночі.

Як повідомляє прес-служба поліції Львівської області, внаслідок пригоди ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.

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Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

"Покинута хуліганом пляшка з легкозаймистою рідиною не спалахнула. Відповідно, збитків не завдано. Наразі поліція встановлює особу того, хто кинув пляшку в огорожу генконсульства РФ",- повідомила "Сьогодні" спікер поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Йде досудове розслідування, встановлюються обставини події та особистість зловмисника.

У будинок заступника голови ОПУ кинули "коктейль Молотова"

Раніше ми писали, що будинок заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви намагалися підпалити за допомогою "коктейлю Молотова". "Піджигачеві" обіцяли за це чотири тисячі доларів.

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Повідомлення до поліції надійшло близько 4:00 ранку у Дарницькому районі Києва. Оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника голови ОПУ, відповідального за напрямок європейської інтеграції.

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