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Во Львовской области более месяца ищут девушку: фото и приметы

12 мая, 14:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пропавшую девушку последний раз видели еще 5 апреля, с тех пор связи с ней нет

Во Львовской области более месяца разыскивают 20-летнюю Иванну Дурду. Девушка выехала из Стрыя во Львов еще 5 апреля и после этого исчезла.

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Об этом сообщили в пабликах "Говорит Стрый и Стрыйщина" в Facebook.

Информацию об исчезновении девушки также подтвердили Zaxid.net и в полиции.

Иванна Дурда жила в селе Конюхи, что близ Стрыя. 5 апреля она вышла из дома и отправилась во Львов. Тогда связь с девушкой исчезла, а ее мобильный телефон вне сети.

Девушка ростом около 160 см, у нее карие глаза и светлые волосы, есть татуировка на левой ключице в виде птиц.

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Фото: newsroom.kh.ua, truexanews
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Напомним, в Ровенской области продолжаются поиски пенсионерки Анны Васейко. Пока основная версия – женщина заблудилась, так как пасхальная ночь была туманной.

Кроме того, "Сегодня" писали, что делать, если родной человек пропал без вести, сколько украинцев теряется ежегодно и каковы шансы найти близкого человека.

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