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На Львівщині бушувала негода: місто затопило (фото, відео)

19 травня, 14:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Рятувальники діставали автомобілі з води, на вулицях утворилися цілі озера. Що накоїла злива в місті

Затоплене після зливи місто. Скріншот

Затоплене після зливи місто. Скріншот

У Львівській області через тривалі зливи в Червонограді затопило підвали лікарні та житлових будинків. Також у воді стоять присадибні ділянки і деякі вулиці.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, усього було затоплено 19 присадибних ділянок:

  • у селі Стоянів – 14 присадибних ділянок (вода самостійно зійшла).
  • у Червонограді затопило підвальне приміщення міської лікарні, три житлових будинки, п'ять присадибних ділянок та окремі вулиці міста.

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Працівники ДСНС відкачали вже 650 куб/м води, а також відбуксирували сім легковиків із затоплених вулиць. Зараз рятувальники продовжують відкачувати воду.

Нагадаємо, днями Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли в заторах.

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Крім того, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

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