Русский
$ 27,27
32,6
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

У Львівській області хлопчик через укус змії потрапив до реанімації. У якому він стані

24 червня 2021 20:46

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після інциденту дитина була в тяжкому, але не критичному стані – вона була у свідомості

У Львівській області змія вкусила 12-річного хлопчика в праву ногу. Дитина провела в реанімації три дні.

Реклама

Про це розповів лікар-анестезіолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру Тарас Борачок, пише zaxid.net.

Інцидент стався у дворі в одному з сіл Мостиського району.

"Стан хлопця був важкий, але не критичний, він був при свідомості. Пацієнт скаржився на біль, набряк у місці укусу, нудоту, блювоту. У місці укусу була синюшність і чітко було видно дві цятки, які залишаються після укусу гадюки", - розповів медик.

Дитина провела три дні в реанімації, 23 червня хлопчика перевели в педіатричне відділення. Там він буде проходити подальше лікування.

Не пропусти!
Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців
Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта
Реклама

Борачок зазначив, що це не перший випадок, коли дітей після укусів госпіталізують до них у лікарню.

Нагадаємо, у Харкові місцева жителька знайшла змію у своїй квартирі. Її ловили поліцейські.

Також ми розповідали, як себе вести, щоб змія не напала.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Жахлива ДТП на Рівненщині. У лісовоза відлетіло колесо і відірвало руку пішоходу (відео)
Жахлива ДТП на Рівненщині. У лісовоза відлетіло колесо і відірвало руку пішоходу (відео)Захід
З випускного – в лікарню. На Прикарпатті у ресторані отруїлися підлітки (оновлено)
З випускного – в лікарню. На Прикарпатті у ресторані отруїлися підлітки (оновлено)Захід
На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоїв
На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоївЗахід
У Львові дитячий центр пропонує
У Львові дитячий центр пропонує "стриптиз-шоу від Свинки Кароліни" (відео)Захід
Вступила в секту. У Рівному у пенсіонерки відібрали землю, квартиру і житловий будинок (відео)
Вступила в секту. У Рівному у пенсіонерки відібрали землю, квартиру і житловий будинок (відео)Захід
Протаранила вантажівка. На Прикарпатті в ДТП загинули двоє 18-річних хлопців (фото)
Протаранила вантажівка. На Прикарпатті в ДТП загинули двоє 18-річних хлопців (фото)Захід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти