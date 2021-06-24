У Львівській області хлопчик через укус змії потрапив до реанімації. У якому він стані

У Львівській області змія вкусила 12-річного хлопчика в праву ногу. Дитина провела в реанімації три дні.
Про це розповів лікар-анестезіолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру Тарас Борачок, пише zaxid.net.
Інцидент стався у дворі в одному з сіл Мостиського району.
"Стан хлопця був важкий, але не критичний, він був при свідомості. Пацієнт скаржився на біль, набряк у місці укусу, нудоту, блювоту. У місці укусу була синюшність і чітко було видно дві цятки, які залишаються після укусу гадюки", - розповів медик.
Дитина провела три дні в реанімації, 23 червня хлопчика перевели в педіатричне відділення. Там він буде проходити подальше лікування.
Борачок зазначив, що це не перший випадок, коли дітей після укусів госпіталізують до них у лікарню.
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