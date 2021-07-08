У Львівській області хлопчик потрапив до реанімації після укусу змії. Як убезпечити себе

Медики рятують дитину, яку вкусила змія – що робити, якщо помітили плазуна біля себе

У Львівському районі в місті Бібрка змія вкусила 9-річного хлопчика. Зараз він знаходиться у реанімації у важкому стані.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Інцидент стався увечері 7 липня, змія вкусила дитину за палець на правій руці. Її госпіталізували в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні.

Як убезпечити себе?

Вирушаючи на природу, одягайте високе і щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти змій: висока трава, кущі, ліс.

Якщо побачили поруч змію:

Не панікуйте і не наближайтеся до неї.

Не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір і слух, але вони дуже добре вловлюють коливання на відстані 10-15 метрів.

Нагадаємо, раніше в Києві сталася НП – з квартири втекла змія і залізла в припарковану машину таксі. На місце довелося викликати рятувальників.

Також нещодавно у Львівській області змія вкусила 12-річного хлопчика в праву ногу. Дитина провела в реанімації три дні.

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