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Во Львовской области мальчик попал в реанимацию после укуса змеи. Как обезопасить себя

8 июля 2021 15:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Медики спасают ребенка, которого укусила змея – что делать, если заметили пресмыкающегося возле себя

Змея укусила ребенка за палец руки. Коллаж "Сегодня"

Змея укусила ребенка за палец руки. Коллаж "Сегодня"

Во Львовском районе в городе Бибрка змея укусила 9-летнего мальчика. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Инцидент случился вечером 7 июля, змея укусила ребенка за палец на правой руке. Его госпитализировали в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы.

Как обезопасить себя?

  • Отправляясь на природу, одевайте высокую и плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.
  • Будьте внимательны в местах, где можно встретить змей: высокая трава, кусты, лес.

Если увидели рядом змею:

  • Не паникуйте и не приближайтесь к ней.
  • Не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но они очень хорошо улавливают колебания на расстоянии 10-15 метров.

Напомним, ранее в Киеве произошло ЧП – из квартиры сбежала змея и залезла в припаркованную машину такси. На место пришлось вызывать спасателей.

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Также недавно во Львовской области змея укусила 12-летнего мальчика в правую ногу. Ребенок провел в реанимации три дня.

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