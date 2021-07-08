Во Львовской области мальчик попал в реанимацию после укуса змеи. Как обезопасить себя

Змея укусила ребенка за палец руки. Коллаж "Сегодня"
Во Львовском районе в городе Бибрка змея укусила 9-летнего мальчика. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Инцидент случился вечером 7 июля, змея укусила ребенка за палец на правой руке. Его госпитализировали в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы.
Как обезопасить себя?
- Отправляясь на природу, одевайте высокую и плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.
- Будьте внимательны в местах, где можно встретить змей: высокая трава, кусты, лес.
Если увидели рядом змею:
- Не паникуйте и не приближайтесь к ней.
- Не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но они очень хорошо улавливают колебания на расстоянии 10-15 метров.
Напомним, ранее в Киеве произошло ЧП – из квартиры сбежала змея и залезла в припаркованную машину такси. На место пришлось вызывать спасателей.
Также недавно во Львовской области змея укусила 12-летнего мальчика в правую ногу. Ребенок провел в реанимации три дня.
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