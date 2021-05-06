На Львівщині продавали фейкові результати тестів на COVID-19

Місцеву жительку викрили у підробці результатів тестів на коронавірус – що загрожує підозрюваній

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У Золочівському районі Львівської області жінка продавала підроблені довідки про негативні тести на COVID-19. Слідчі повідомили їй про підозру.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 35-річна місцева жителька підробляла і продавала довідки про проходження тестування на коронавірус від імені медичних установ, які такі дослідження фактично не проводили.

При цьому "замовники" цих довідок не проходили жодних обстежень і не здавали біоматеріал на дослідження. Вартість підробленої "довідки" становила 500 гривень.

За скоєне підозрюваній загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п'яти років.

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Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі продавали фейкові довідки про відсутність COVID-19.

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Також нагадаємо, МОЗ відреагував на те, що українцям пропонують підроблені довідки про тести на COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні