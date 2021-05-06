Русский
$ 27,73
33,28
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

На Львівщині продавали фейкові результати тестів на COVID-19

6 травня, 19:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Місцеву жительку викрили у підробці результатів тестів на коронавірус – що загрожує підозрюваній

/ Фото: Getty Images

У Золочівському районі Львівської області жінка продавала підроблені довідки про негативні тести на COVID-19. Слідчі повідомили їй про підозру.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 35-річна місцева жителька підробляла і продавала довідки про проходження тестування на коронавірус від імені медичних установ, які такі дослідження фактично не проводили.

При цьому "замовники" цих довідок не проходили жодних обстежень і не здавали біоматеріал на дослідження. Вартість підробленої "довідки" становила 500 гривень.

За скоєне підозрюваній загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п'яти років.

В тренді
Бойовики знову атакували мирних жителів: у Попасній розірвалася ракета і почалася пожежа

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі продавали фейкові довідки про відсутність COVID-19.

Реклама

Також нагадаємо, МОЗ відреагував на те, що українцям пропонують підроблені довідки про тести на COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Посвятила паску і зникла: у Рівненській області четвертий день шукають жінку (оновлено)
Посвятила паску і зникла: у Рівненській області четвертий день шукають жінку (оновлено)Захід
Шестеро на одного. Ветерана АТО, який захистив свою матір, звинуватили у вбивстві
Шестеро на одного. Ветерана АТО, який захистив свою матір, звинуватили у вбивствіЗахід
На трасі Львів – Луцьк обвалився міст: шокуюче відео
На трасі Львів – Луцьк обвалився міст: шокуюче відеоЗахід
Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)
Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)Україна
"Слуга народу" Тищенко приїхав з перевіркою на Закарпаття – особливо його стурбував туалет (відео)Захід
Суд скасував перемогу Вірастюка на довиборах в Раду на Прикарпатті
Суд скасував перемогу Вірастюка на довиборах в Раду на ПрикарпаттіЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти