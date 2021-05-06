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Во Львовской области продавали фейковые результаты тестов на COVID-19

6 мая, 19:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местную жительницу разоблачили в подделке результатов тестов на коронавирус – что грозит подозреваемой

/ Фото: Getty Images

В Золочевском районе Львовской области женщина продавала поддельные справки о негативных тестах на COVID-19. Следователи сообщили ей о подозрении.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 35-летняя местная жительница подделывала и продавала справки о прохождении тестирования на коронавирус от имени медицинских учреждений, которые такие исследования фактически не проводили.

При этом "заказчики" этих справок не проходили никаких обследований и не сдавали биоматериал на исследование. Стоимость поддельной "справки" составляла 500 гривен.

За содеянное подозреваемой грозит наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге продавали фейковые справки об отсутствии COVID-19.

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Также напомним, Минздрав отреагировал на то, что украинцам предлагают поддельные справки о тестах на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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