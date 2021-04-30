У Львівській області рятувальники на вертольоті доставили пацієнта в лікарню (фото)

У регіоні з початку квітня чергує санавіабригада – сьогодні їх допомога знадобилася жителю віддаленого від обласного центру насаленного пункту

У Львівській області вертоліт ДСНС оперативно доставив пацієнта з віддаленого гірського населеного пункту до лікувального закладу обласного центру. У 34-річного чоловіка стався гострий інфаркт міокарда.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі відомства, вертоліт ЄС-145 Еврокоптер доставив пацієнта з містечка Турка у Львівську міську клінічну лікарню швидкої допомоги.

Після приземлення на злітному майданчику чоловіка передали лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Реклама

Нагадаємо, що з 1 квітня вертоліт ДСНС знаходиться на постійному чергуванні у Львівській області для надання екстреної допомоги населенню шести західних областей.

Також новини "Сьогодні" писали, що в Україні відновлять санавіацію. Одна з основних завдань такої системи – медична допомога, щоб можна було доправити хворого, команду лікарів, орган для трансплантації.