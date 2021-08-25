Не вибралися з палаючої машини. У Львівській області зіткнулися два авто – 3 загинули, 7 поранені

У Львівській області зіткнулися два легковики – Volkswagen CC і Volkswagen Golf. У результаті загинули три людини, ще семеро людей отримали травми, у тому числі двоє дітей.
Про це повідомили в ДСНС.
Аварія сталася 24 серпня о 23:05 в селі Попелі Дрогобицького району. Після зіткнення у моторному відсіку Volkswagen CC почалася пожежа. В авто були затиснуті постраждалі.
Хто постраждав у ДТП:
- У Volkswagen Golf – два пасажири 2002 року народження і пасажирка 2004 року.
- У Volkswagen CC – водій 2002 року народження, хлопець 1999 року і дві дівчинки 2002 і 2003 років.
Їх з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до Дрогобицької лікарні.
Крім того, в авто Volkswagen Golf загинули три людини, з них одна дитина:
- водій 1981 року народження;
- дівчинка 2005 року;
- хлопець 2001 року.
Загиблих і постраждалих діставали рятувальники за допомогою спецінтументу. Всього на місці працювали 17 людей особового складу та 3 одиниці спецтехніки.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП
- порушення правил маневрування – 22%
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%
- п'яне водіння – 5%
Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобілі злетіли з дороги.
Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждали дев'ять людей.