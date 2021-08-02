Русский
$ 26,82
31,89
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

У Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, багато постраждалих (відео)

2 серпня 2021 11:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – їх госпіталізували до медичного закладу

Машина Toyota Camry і мікроавтобус Volkswagen зіткнулися на дорозі. Фото: facebook.com/policeLG

Машина Toyota Camry і мікроавтобус Volkswagen зіткнулися на дорозі. Фото: facebook.com/policeLG

Поблизу міста Кремінна в Луганській області сталася аварія за участю мікроавтобуса Volkswagen і легкового автомобіля Toyota Camry. Внаслідок ДТП постраждали дев'ять осіб.

Реклама

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", пасажирів обох автомобілів госпіталізували – у них переломи, травми і удари. Хто винен в аварії – поки невідомо.

Читайте також:

Півмашини відірвало. В Одеській області зіткнулися авто, є потерпіла

В тренді
У ресторані Кам'янського повісили карту з "російським" Кримом – фото
Територію півострова замалювали тим же кольором, що і РФ. Фото: Максим Городенко
Реклама

Крім того, вирішується питання про внесення відомостей в ЕРДР за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області вночі авто збило велосипедистів. Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне.

Також нагадаємо, у Маріуполі авто "Нової пошти" потрапило в ДТП.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат
Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втратДонбас
На Донбасі активізувалися бойовики: де вчора було спекотно
На Донбасі активізувалися бойовики: де вчора було спекотноДонбас
На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ. У якому вони стані
На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ. У якому вони станіДонбас
На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що відомо
На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що відомоДонбас
У бойовиків знову великі втрати, але ЗСУ тут ні при чому: що сталося в
У бойовиків знову великі втрати, але ЗСУ тут ні при чому: що сталося в "Л/ДНР"Донбас
Артилерійська атака по ЗСУ: бойовики вдарили далеко в тил, поранені дівчата
Артилерійська атака по ЗСУ: бойовики вдарили далеко в тил, поранені дівчатаДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти