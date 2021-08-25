Не выбрались из горящей машины. Во Львовской области столкнулись два авто – 3 погибли, 7 ранены

Во Львовской области столкнулись две легковушки – Volkswagen CC и Volkswagen Golf. В результате погибли три человека, еще семь человек получили травмы, в том числе двое детей.
Об этом сообщили в ГСЧС.
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Авария произошла 24 августа в 23:05 в селе Попели Дрогобычского района. После столкновения в моторном отсеке Volkswagen CC начался пожар. В авто были зажаты пострадавшие.
Кто пострадал в ДТП:
- В Volkswagen Golf – два пассажира 2002 года рождения и пассажирка 2004 года.
- В Volkswagen CC – водитель 2002 года рождения, парень 1999 года и две девочки 2002 и 2003 годов.
Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Дрогобычскую больницу.
Кроме того, в авто Volkswagen Golf погибли три человека, из них один ребенок:
- водитель 1981 года рождения;
- девочка 2005 года;
- парень 2001 года.
Погибших и пострадавших доставали спасатели с помощью специнтумента. Всего на месте работали 17 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
- нарушение правил маневрирования – 22%
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
- пьяное вождение – 5%
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек.