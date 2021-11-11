На Львівщині посилюють правила проїзду у транспорті – дата

З 22 листопада у Львівській області запровадять нові обмеження на перевезення пасажирів у заміському транспорті. Це пов'язано з поширенням COVID-19.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС у четвер, 11 листопада.
Нові обмеження у Львівській області
З 22 листопада пасажири повинні мати при собі такі документи:
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- Негативний результат тесту на COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2), зроблений не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;
- Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я;
- Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини (жовтий сертифікат) чи другою дозою (зелений сертифікат);
- Свідоцтво, яке підтверджує, що людина одужала від зазначеної хвороби.
Варто зазначити, що перевіряти дотримання карантинних норм будуть правоохоронці, Західне управління Укртрансбезпеки, управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА.
Ситуація з коронавірусом в Україні
За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових хворих на COVID-19. Серед них дітей – 1550, медпрацівників – 529.
Минулої доби госпіталізували 4778 осіб, крім цього, зафіксували 652 летальних випадки. Одужали 18 896 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 155 519 осіб;
- одужали – 2 572 738 осіб;
- летальних випадків – 74 857;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.