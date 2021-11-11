Во Львовской области ужесточают правила проезда в транспорте – дата

В регионе ухудшается статистика коронавируса. За соблюдением ограничений будут наблюдать правоохранители

В Украине ужесточают карантинные правила. Фото: коллаж "Сегодня"

С 22 ноября во Львовской области введут новые ограничения на перевозку пассажиров в пригородном транспорте. Это связано с распространением COVID-19.

Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС в четверг, 11 ноября.

Реклама

Новые ограничения во Львовской области

С 22 ноября пассажиры должны иметь при себе следующие документы:

Негативный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации вакциной, разрешенной Всемирной организацией здравоохранения;

Международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию первой дозой вакцины (желтый сертификат) или второй дозой (зеленый сертификат);

Свидетельство, подтверждающее, что человек выздоровел от коронавируса.

Стоит отметить, что проверять соблюдение карантинных норм будут правоохранители, Западное управление Укртрансбезопасности, управление транспорта и связи Львовской ОГА.

В Украине вводят новые ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 новых больных COVID-19. Среди них детей – 1550, медработников – 529.

За прошедшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.

За все время пандемии в Украине:

Реклама

заболели – 3 155 519 человек;

поправились – 2 572 738 человек;

летальных исходов – 74 857;

проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.

Ранее мы писали: