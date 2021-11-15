На Львівщині під час полювання застрелили чоловіка: з'явилися подробиці

Внаслідок вогнепального поранення загинув 66-річний житель Стрийського району

На Львівщині сталося вбивство під час полювання / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція розповіла деталі трагічного випадку, коли під час полювання у Львівській області один із мисливців випадково вистрелив у іншого чоловіка.

Про це пише прес-служба поліції.

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13 листопада, близько 14:10, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з мисливських угідь Стрийського району мисливець отримав вогнепальне поранення.

Подробиці

На місці працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції.

"Під час полювання в лісі поблизу села Стільсько 62-річний житель Нового Роздолу здійснив постріл із карабіну "Sauer100" в напрямку ймовірної дичини, однак влучив у іншого мисливця, 66-річного мешканця одного з сіл Стрийського району" , – йдеться у повідомленні.

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Внаслідок вогнепального поранення у ділянку грудної клітки чоловік помер на місці події.

Яким буде покарання

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (вбивство з необережності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі строк від трьох до п'яти років. Продовжується досудове розслідування.

Правоохоронці закликають власників мисливської зброї бути обережними.

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Що забороняється:

направляти зброю на людину або свійських тварин,

передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши та не розрядивши,

стріляти без потреби,

полювати в недозволених місцях і в темний час доби,

використовувати немисливську (у тому числі військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.

Подібні історії

У Черкасах 14-річний дев'ятикласник під час заняття у шкільному тирі отримав вогнепальне поранення в голову. Це було його четверте індивідуальне заняття, він вивчав стрільбу з малокаліберного пістолета "Марголіна". Під час трагічного пострілу тренера поряд не було, виявилось, що він вийшов на хвилинку до іншої учениці.

На полюванні житель села Мала Стратіївка у Вінницькій області підстрелив підлітка. Хлопчику, який дістав поранення, 14 років. Він саме гуляв зі своїм собакою біля водоймища за межами села, де полював мисливець. Куля влучила хлопчику в грудну клітку.

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