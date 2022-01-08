Відродити карпатських буйволів за допомогою туристів: незвичайна ферма на Закарпатті (відео)

Батьківщиною буйволів вважається Індія

У стаді панує матріархат. Колаж "Сьогодні"

Їхня батьківщина – Індія, живуть вони вдвічі довше за корову і не бояться холоду. На Закарпатті відроджують карпатських буйволів. Колись їх тримали майже у кожному будинку, але традицію перервала радянська колективізація. Тепер погуляти з чорними рогатими кріпачками можуть туристи, а ще – скуштувати незвичайного буйволічного молока та згущеного молока. Що й зробила наша Павлина Василенко.

Як діти – буйволи люблять і смаколики

"Троянда! Ось це у нас дівчинка продажна. За шматочок хліба піде куди завгодно – до Києва, до Одеси, до Львова – пішки за автобусом", – розповідає адміністратор буйволиної ферми Інна Левдар.

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У стаді панує матріархат – буйволиці у поєдинках доводять свій статус. Лідерка – Маша – агресивна, трохи замкнута, і дуже сильна. У буйволів дуже чуття – відчувають аж за 30 кілометрів. Тому, щоб потоваришувати, треба сподобатися запахом. Запахи стійких парфумів запах алкоголю – цього вони не люблять, іноді це запах тютюну. Великих міцних буйволів доглядають кілька собачок угорських пастуших порід муді і кулі величини з кота.

"Є такі, що слухаються, є такі, що немає", – розповів пастух буйволів Василь Співак.

У огорожі – нарізно з мамками – стоять у теплі малі буйволята. Таких маленьких буйволят можна без проблем гладити, вони навіть цілуються.

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Батьківщиною буйволів вважається Індія, де 4 тисячі років тому приручили болотяний буйвол. А в Карпатах вони з'явилися півтори тисячі років тому – на них орали, возили ліс, бо вони пройдуть там, де не може кінь та мають сильний імунітет. На початку 90-х буйволів залишилася сотня на всю Україну.

Гастротуризм це був вихід із порятунку буйвола. Туристам демонструють – що можна приготувати з їхнього поживного молока – утричі жирніше за коров'яче. Молоко легко сприймається і організмом, що перетравлюється, більше білка, більше магнію, кальцію, цинку фосфору в 3 – 4- 5 -6 разів. З диво-молока на фермі виготовляють олію та сметану і навіть згущене молоко. А ще – звикли варити повністю натуральні сири. Усі гроші, які одержують від продажу продукції, спрямовують на розвиток ферми: хочуть відродити популяцію, щоб згодом офіційно зареєструвати карпатський буйвол.

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Нагадаємо, кілька буйволів втекла із тернопільського зоопарку. Тварини розгулювали вечірнім парком, а згодом вийшли на проїжджу частину. Тварини бігали всією трасою.

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