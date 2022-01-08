Возродить карпатских буйволов с помощью туристов: необычная ферма в Закарпатье (видео)

Родиной буйволов считается Индия

В стаде царит матриархат. Коллаж "Сегодня"

Их родина – Индия, живут они вдвое дольше коровы и не боятся холода. В Закарпатье возрождают карпатских буйволов. Когда-то их держали почти в каждом доме, но традицию прервала советская коллективизация. Теперь погулять с черными рогатыми крепышами могут туристы, а еще – отведать необычного буйволичного молока и сгущенки. Что и сделала наша Павлина Василенко.

Как дети – буйволы любят и вкусности

"Роза! Вот это у нас девочка продажная. За кусочек хлеба пойдет куда угодно – в Киев, в Одессу, во Львов – пешком за автобусом", – рассказывает администратор буйволиной фермы Инна Левдар.

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В стаде царит матриархат – буйволицы в поединках доказывают свой статус. Лидерша – Маша – агрессивная, немного замкнутая, и очень сильная. У буйволов очень чутье – чувствуют аж за 30 километров. Поэтому, чтобы подружиться, нужно понравиться запахом. Запахи стойких духов запах алкоголя – вот этого они не любят, иногда это запах табака. За большими крепкими буйволами ухаживают несколько собачек венгерских пастуших пород муди и пули величины с кота.

"Есть такие что слушаются есть такие что нет", – рассказал пастух буйволов Василий Спивак.

В изгороди – врозь с мамками – стоят в теплые малые буйволята. Таких маленьких буйволят можно без проблем гладить, они даже сами целуются.

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Родиной буйволов считается Индия, где 4 тысячи лет назад приручили болотного буйвола. А в Карпатах они появились полторы тысячи лет назад – на них пахали, возили лес, потому что они пройдут там, где не может лошадь и имеют сильный иммунитет. В начале 90-х буйволов осталась сотня на всю Украину.

Гастротуризм это был выход из спасения буйвола. Туристам демонстрируют – что можно приготовить из их питательного молока – втрое жирнее коровьего. Молоко легко воспринимается и перевариваемым организмом, больше белка, больше магния, кальция, цинка фосфора в 3 – 4- 5 -6 раз. Из чудо-молока на ферме изготовляют масло и сметану и даже сгущенку. А еще – привыкли варить полностью натуральные сыры. Все деньги, которые получают от продажи продукции, направляют на развитие фермы: хотят возродить популяцию, чтобы впоследствии официально зарегистрировать карпатского буйвола.

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Напомним, пара буйволов сбежала из тернопольского зоопарка. Животные разгуливали вечерним парком, а затем вышли на проезжую часть. Животные бегали по всей трассе.

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