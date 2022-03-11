Ворожі льотчики скинули дві бомби на Рівненщині

Через авіаудари було пошкоджено лінію електропередач у Сарненському районі

У небі помітили два ворожі літаки / Колаж "Сьогодні"

У Сарненському районі Рівненської областіпомітили два ворожі літаки, які скинули бомби та пошкодили лінію електропередач біля населеного пункту.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль, пише Сусіпільне.

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Чого чекати від окупантів

Травмованих та загиблих немає. Проте Віталій Коваль зазначив, що Росія готує низку провокацій.

"Російська авіація готується завдати удару по населених пунктах Республіки Білорусь поблизу кордону з Україною. Для того, щоб замаскувати злочин, Росія має намір вчинити атаку з території України. На півночі Рівненщини в Сарненському районі близько 14:00 зафіксовано два ворожі літаки СУ, які скинули бомби біля населеного пункту у полі", – повідомив голова обласної військової адміністрації.

Три авіаудари пройшли поряд з лінією електропередач та пошкодили одну з них. Нині її вже ремонтують.

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Президент РФ Володимир Путін та самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко спланували озброєну провокацію проти народу Білорусі, з метою виправдати втягування їхньої країни у війну проти України.

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