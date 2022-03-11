Вражеские летчики скинули две бомбы в Ровенской области

Из-за авиаударов была повреждена линия электропередач в Сарненском районе

В небе заметили два вражеских самолета / Коллаж "Сегодня"

В Сарненском районе Ровенской области заметили два вражеских самолета, которые сбросили бомбы и повредили линию электропередач возле населенного пункта.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль, пишет Сусіпільне.

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Травмированных и погибших нет. Однако Виталий Коваль отметил, что Россия готовит ряд провокаций.

"Российская авиация готовится нанести удар по населенным пунктам Республики Беларусь вблизи границы с Украиной. Для того, чтобы замаскировать преступление, Россия намерена совершить атаку с территории Украины. На севере Ровенщины в Сарненском районе около 14:00 зафиксированы два вражеских самолета СУ, которые сбросили бомбы возле населенного пункта в поле", – сообщил глава областной военной администрации.

Три авиаудара прошли рядом с линией электропередач и повредили одну из них. Сейчас ее уже ремонтируют.

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