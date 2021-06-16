Вступила в секту. У Рівному у пенсіонерки відібрали землю, квартиру і житловий будинок (відео)

Літня жінка познайомилася з шахрайкою в секті – у постраждалої незаконно відібрали майно

У Рівному шахраї відібрали у 70-річної жінки майно на 4 млн гривень. Пенсіонерка з донькою кілька років тому вступила в скандальну релігійну секту.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

У секті постраждала познайомилися з жінкою, яка з двома спільниками підробила її документи. У літньої жінки забрали квартиру в новобудові, житловий будинок і чотири земельні ділянки.

"Вони взяли чужий паспорт і створили юридичну особу, але використовували підроблені документи", – сказала речник поліції Рівненської області Марія Юстицька.

У поліції вже направили кримінальне провадження в суд. Фігурантам загрожує до 12 років в'язниці.

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Нагадаємо, раніше у Волинській області жінка залякувала студентку "порчею", яку нібито навели на членів її родини.

Крім того, шахраї придумали нову схему виманювання грошей. У Львівській області двоє чоловіків під виглядом медиків обібрали сім пенсіонерів. Ті добровільно віддали їм понад 150 тисяч гривень.