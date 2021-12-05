У Житомирській області два автомобілі зіткнулися лоб в лоб: серед загиблих — двоє дітей (фото)

Правоохоронці вже назвали декілька причин ДТП

На місці аварії працювали спецслужби/Колаж: Сьогодні

У неділю, 5 жовтня, у Житомирській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ-Чоп. Два автомобілі зіткнулися лоб в лоб.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Реклама

Деталі ДТП

Аварія сталася о 17:41 на 141 км траси М-06. За попередньою інформацією, водійка Daewoo Lanos виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою. В легковому автомобілі також перебували чоловік та двоє дітей.

Страшна аварія сталася у неділю ввечері/Фото: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Автомобілі зіткнулися лоб в лоб/Фото: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Реклама

Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою/Фото: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Троє загиблих

Внаслідок ДТП, чоловік та двоє дітей 2010 та 2016 років народження загинули на місці. Жінку, яка перебувала за кермом Daewoo Lanos, госпіталізували з важкими травмами.

Пасажири легкового автомобіля загинули на місці/Фото: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Реклама

Причина аварії

"Що зумовило такі наслідки? Щонайменше: виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру, ремені безпеки не пристебнуті, дитячі крісла відсутні, літня гума", — зазначив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

ДТП під Києвом

Правоохоронці Київської області встановлюють обставини ДТП, що сталася за участю працівника поліції. 4 грудня близько 23-ї години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat, їхав у напрямку села Нові Петрівці, де зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ-Таврія".

Внаслідок аварії 23-річний пасажир, який перебував у салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці пригоди, а 23-річний водій та 22-річна пасажирка були госпіталізовані. В результаті від отриманих травм потерпіла померла. Поліцейського, який спричинив ДТП, затримали.

Читайте також