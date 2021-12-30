Вдруге за місяць! Під Львовом розгромили головну ялинку (фото)

НП сталася на площі біля Палацу культури "Кристал"

На Львівщині невідомі зіпсували святкові декорації. Фото: колаж "Сьогодні"

У Новояворівську Львівської області пошкодили прикраси біля головної ялинки. Таке відбувається вже вдруге за місяць.

Про це повідомили у пресслужбі Новояворівської міської ради.

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Невідомі зіпсували казку

Як стало відомо, 29 грудня невідомі знову зламали святкові декорації та пошкодили світлові ілюмінації, встановлені на площі біля Палацу культури "Кристал".

Також були спроби зруйнувати металеву огорожу навколо ялинки.

Зазначається, що вже вдруге зловмисники псують головну красуню міста.

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Невідомі пошкодили прикраси. Фото: Новояворівська міська рада

У Житомирі невідомі розгромили новорічну фотозону

У Житомирі невідомі пошкодили новорічну фотозону. Таке у місті відбувається вже вдруге.

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Як стало відомо, на Михайлівській вулиці вже вдруге пошкодили святкову фотозону. Її встановили біля головної ялинки Житомира.