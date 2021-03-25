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Викидали посеред дороги: у Львові викрили небезпечних злочинців, які полювали на заробітчан

25 березня, 16:54

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони їх отруювали та обкрадали

У Львові затримали зловмисників із Сумщини – вони пригощали заробітчан отруєним алкоголем, а коли ті непритомніли – грабували їх.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

"Встановлено, що чоловіки на територіях вокзалів Львова знайомилися з громадянами, які повернулися до України із заробітків, входили у довіру, пропонували безкоштовно підвезти до місця їхнього призначення, а по дорозі пригощали алкоголем. У алкогольні напої фігуранти завчасно підмішували лікарський препарат, який при безконтрольній дозі викликає у людини отруєння", – йдеться в повідомленні.

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Зловмисники грабували та викидали непритомних людей на узбіччі доріг. Жертвами злочинної групи стали щонайменше четверо осіб.

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"Під час обшуків вилучено: автомобіль, мобільні телефони та сім-картки, гроші у різних валютах (євро, гривні, злоті, білоруські рублі), алкогольні напої, флакони з медичним препаратом та інші речі, які використовувалися для протиправної діяльності", - повідомили у прокуратурі.

Усім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним інкримінують ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України. За це їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові правоохоронці затримали керівника одного зі структурних підрозділів військової академії при отриманні 38 тисяч гривень неправомірної вигоди. Також чоловік збував крадене пальне на підпільних АЗС.

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