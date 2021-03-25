Викидали посеред дороги: у Львові викрили небезпечних злочинців, які полювали на заробітчан

Вони їх отруювали та обкрадали

У Львові затримали зловмисників із Сумщини – вони пригощали заробітчан отруєним алкоголем, а коли ті непритомніли – грабували їх.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

"Встановлено, що чоловіки на територіях вокзалів Львова знайомилися з громадянами, які повернулися до України із заробітків, входили у довіру, пропонували безкоштовно підвезти до місця їхнього призначення, а по дорозі пригощали алкоголем. У алкогольні напої фігуранти завчасно підмішували лікарський препарат, який при безконтрольній дозі викликає у людини отруєння", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Зловмисники грабували та викидали непритомних людей на узбіччі доріг. Жертвами злочинної групи стали щонайменше четверо осіб.

В тренді Помер останній великий письменник-одесит Юхим Ярошевський

Реклама

"Під час обшуків вилучено: автомобіль, мобільні телефони та сім-картки, гроші у різних валютах (євро, гривні, злоті, білоруські рублі), алкогольні напої, флакони з медичним препаратом та інші речі, які використовувалися для протиправної діяльності", - повідомили у прокуратурі.

Усім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним інкримінують ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України. За це їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що у Львові правоохоронці затримали керівника одного зі структурних підрозділів військової академії при отриманні 38 тисяч гривень неправомірної вигоди. Також чоловік збував крадене пальне на підпільних АЗС.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама