Выбрасывали посреди дороги: во Львове разоблачили опасных преступников, которые охотились на заробитчан

Они их отравляли и обворовывали

Во Львове задержали злоумышленников из Сумской области – они угощали заробитчан отравленным алкоголем, а когда те теряли сознание – грабили их.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Установлено, что мужчины на территориях вокзалов Львова знакомились с гражданами, которые вернулись в Украину с заработков, входили в доверие, предлагали бесплатно подвезти к месту их назначения, а по дороге угощали алкоголем. В алкогольные напитки фигуранты заранее подмешивали лекарственный препарат, который при бесконтрольной дозе вызывает у человека отравление", – говорится в сообщении.

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Злоумышленники грабили и выбрасывали людей без сознания на обочине дорог. Жертвами преступной группы стали по меньшей мере четыре человека.

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"Во время обысков изъято: автомобиль, мобильные телефоны и сим-карты, деньги в разных валютах (евро, гривни, злотые, белорусские рубли), алкогольные напитки, флаконы с медицинским препаратом и другие вещи, которые использовались для противоправной деятельности", – сообщили в прокуратуре.

Всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. За это им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что во Львове правоохранители задержали руководителя одного из структурных подразделений военной академии при получении 38 тысяч гривен неправомерной выгоды. Также мужчина сбывал краденое топливо на подпольных АЗС.

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