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Виманював на дорогу і полював: у Чернівцях хлопець стріляв у вуличних собак (відео)

31 травня, 12:22

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Живодер кидав каміння у тварин, а коли ті вибігали на дорогу, стріляв із рушниці в їхню сторону

У Чернівцях хлопець стріляв у безпритульних собак зі зброї. Нині волонтери шукають порушника.

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Відео інциндент опублікувала Юлія Матковська у Facebook.

Вона розповіла, що хлопець влаштував стрілянину на вулиці Івана Підкови, 4, у Садгірському районі. Невідомий стріляв зі зброї у тварин майже на території приватного будинку.

"Тварини не агресивні, лякливі і просто гавкають, жодна особа від них ще не постраждала, а цей покидьок дозволяє собі вчиняти над ними самосуд. Допоможіть розпізнати невідомого, відеодокази будуть згодом передані у відповідну установу", – йдеться у публікації.

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Також Матковська зазначила, що юнак провокував тварин: кидав у них каміння, щоб собаки вибігли на вулицю, а потім полював на них.

Нагадаємо, раніше житель Херсона жорстоко знущався над собакою у магазині.

Крім того, у Києво-Святошинському районі небайдужі громадяни знайшли собаку з зав'язаними лапами у лісі.

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