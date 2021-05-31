Виманював на дорогу і полював: у Чернівцях хлопець стріляв у вуличних собак (відео)

Живодер кидав каміння у тварин, а коли ті вибігали на дорогу, стріляв із рушниці в їхню сторону

У Чернівцях хлопець стріляв у безпритульних собак зі зброї. Нині волонтери шукають порушника.

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Відео інциндент опублікувала Юлія Матковська у Facebook.

Вона розповіла, що хлопець влаштував стрілянину на вулиці Івана Підкови, 4, у Садгірському районі. Невідомий стріляв зі зброї у тварин майже на території приватного будинку.

"Тварини не агресивні, лякливі і просто гавкають, жодна особа від них ще не постраждала, а цей покидьок дозволяє собі вчиняти над ними самосуд. Допоможіть розпізнати невідомого, відеодокази будуть згодом передані у відповідну установу", – йдеться у публікації.

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Також Матковська зазначила, що юнак провокував тварин: кидав у них каміння, щоб собаки вибігли на вулицю, а потім полював на них.

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