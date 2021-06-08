У Рівному 18-річний студент трагічно загинув на очах у друзів

Сусіди хлопця кажуть, що він не платив за проживання в гуртожитку коледжу і переховувався від вахтерів – його погрожували виселити

Студент розбився, випавши з четвертого поверху гуртожитку в Рівному. Фото: скріншот

У Рівному загинув 18-річний студент коледжу – Дмитро на очах у сусідів по кімнаті зірвався з четвертого поверху гуртожитку.

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Кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук побував в гуртожитку і з'ясував можливі причини події.

Дмитро зірвався з димоходу гуртожитку – металева сходинка не витримала його ваги. Юнак упав на асфальт і загинув на місці.

"Швидше за все, була отримана кататравмі – пошкодження внутрішніх органів в результаті падіння з висоти. А падіння було з висоти четвертого поверху, за словами очевидців", – говорить лікар Рівненського обласного центру медицини катастроф Неля Волинець.

Трагедія сталася о першій годині ночі. Швидку викликали очевидці – сусіди по кімнаті загиблого. Слідчим вони розповіли, що Дмитро у вікні ховався від вахтерка. Поліції розслідує інцидент як нещасний випадок.

"Вони голосно слухали музику. В цей час почала стукати вахтерка, і він таким чином хотів сховатися", – стверджує прес-секретарка Головного управління Нацполіціі в Рівненській області Марія Юстицька.

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Студенти розповіли, що у хлопця є рідний брат, який живе в Києві, і батько, хоча з ним він не спілкувався і ніяк не допомагав.

За словами студентів, Дмитро боявся вахтерів, тому що ті погрожували йому виселенням – за проживання в гуртожитку хлопець не платив. Тому вважав за краще не потрапляти їм на очі.

Керівництво гуртожитку не коментує нічну пригоду. Стверджують, що хлопець, хоч і жив тут, але навчався в іншому коледжі. Та чи платив він за кімнату, і чи міг він через погрози виселенням вилізти вночі у вікно, не уточнили.

Нагадаємо, що раніше цьогоріч у Львові вбили студентку з Дніпропетровської області – тіло дівчини виявили в орендованій квартирі в центрі міста.

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