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В Ровно 18-летний студент трагически погиб на глазах у друзей

8 июня 2021 23:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Соседи парня говорят, что он не платил за проживание в общежитии колледжа и скрывался от вахтеров – его грозились выселить

Студент разбился, выпав с четвертого этажа общежития в Ровно. Фото: скриншот

Студент разбился, выпав с четвертого этажа общежития в Ровно. Фото: скриншот

В Ровно погиб 18-летний студент колледжа – Дмитрий на глазах у соседей по комнате сорвался с четвертого этажа общежития.

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Корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук побывал в общежитии и выяснил возможные причины случившегося.

Дмитрий сорвался с дымохода общежития – металлическая ступенька не выдержала его веса. Юноша рухнул на асфальт и погиб на месте.

"Скорее всего, была получена кататравма – повреждение внутренних органов в результате падения с высоты. А падение было с высоты 4 этажа, по словам очевидцев", – говорит врач Ровенского областного центра медицины катастроф Неля Волынец.

Трагедия произошла в час ночи. Скорую вызвали ставшие очевидцами соседи по комнате погибшего. Следователям они рассказали, Дмитрий в окне прятался от вахтера. Полиции расследует случившееся как несчастный случай.

"Они громко слушали музыку. В это время начала стучать вахтер, и он таким образом хотел скрыться", – утверждает пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Ровенской области Мария Юстицкая.

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Студенты рассказали, что у парня есть родной брат, который живет в Киеве, и отец, хотя с ним он не общался и никак не помогал.

По словам студентов, Дмитрий боялся вахтеров, потому что те угрожали ему выселением – за проживание в общежитии парень не платил. Поэтому предпочитал не попадаться им на глаза.

Руководство общежития не комментирует ночное происшествие. Утверждают, что парень, хоть и жил здесь, но учился в другом колледже. Но платил ли он за комнату, и мог ли он из-за угроз выселением вылезти ночью в окно, не уточнили.

Напомним, что ранее в этом году во Львове убили студентку из Днепропетровской области – тело девушки обнаружили в съемной квартире в центре города.

О чем еще сегодня говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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