Вибух газу в клубі на Тернопільщині: що зараз з постраждалими дітьми (відео)

Підлітки, які минулого року постраждали від вибуху газу в селі Угринів на Тернопільщині, привітали українців із Різдвом. Вони досі лікуються, але, попри все, мають святковий настрій і навіть колядують.

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Про це йдеться у сюжеті журналіста новин "Сьогодні" Михайла Яремишина.

Хлопці з Угринова колядують разом із родичами, співають "Нова радість стала". Попереду – Юрій, на обличчі якого помітні шрами від опіків. Та це, запевняє, не біда, – тішиться, що вижив.

"Якби не ваше добре серце й теплота, то не стояли б нині тут ми, хлопці із Угринова. За нас ваша молитва щира до Христа уклінно, слізно в небеса долинула", – каже Юрій.

Це відеопривітання з Різдвом хлопці записали для всіх, хто допомогав їм урятуватись.

Рік тому восьмеро підлітків готували в клубі вертеп до Різдва. Але вибух зруйнував усі плани – хлопці від 12 до 17 років отримали глибокі опіки, троє потрапили до реанімації.

"Тіло все пекло, руки пекли, обличчя пекло", – розповідає Богдан Гаврон, один з постраждалих від вибуху.

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Кілька місяців постраждалі провели у лікарні та майже рік на реабілітації, але й до сьогодні не оговталися від пережитого.

"Правда, от ці всі наркози, це все лікування дало трошки на психіку, на нервову систему. Трохи це помітно, але, дякуючи тим психологам, які працювали з ними, вже краще", – каже сестра потерпілого Соломія Любинецька.

Автори: Михайло Яремишин, Сергій Бодак Відео: Сьогодні

"Кожна операція по різному коштує, але як в лікарні нам порахують, то ми скидаємо реквізити і він переводить гроші", – розповіла мати одного з потерпілих Ольга Дума.

Тепер, як опіки загоїлись, хлопці потребують пластичної хірургії, а кожна операція, кажуть родичі, коштує десятки тисяч гривень. Усі рахунки оплачує керівник обласної газової служби.

Саме витік блакитного палива і став причиною трагедії – за кілька годин до вибуху співробітники служби підключали до газу сусідню з клубом будівлю.

Поруйнований клуб у селі Угринів і досі стоїть пусткою,а родичі хлопців так і не знають, хто винуватий у трагедії, яка сталася рік тому.

У поліції пояснюють, що розслідування – на завершальному етапі.

"Не завершена ще експертиза безпеки життєдіяльності. Вона проводиться довго, на неї була довга черга. Але ця експертиза на сьогоднішній час є вже в роботі і найближчим часом вона буде завершена", – запевняє начальник сектора комунікацій ГУНП у Тернопільській області Сергій Крета.

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Експерти досі визначають, хто з посадовців винен у витоку газу – його можуть ув'язнити на 6 років. У районному газовому господарстві ситуацію не коментують.

Проте хлопці та їхні рідні мріють не про покарання винних, а здоров'я для всіх.

"Вони набралися дуже багато мудрості, навчилися терпіння і відчули людську доброту", – каже мати потерпілого Марія Погребнюк.

Наступного року восьмеро хлопців з Угринова планують таки організувати вертеп і потішити різдвяною сценкою односельців. Нині ж вітають усіх зі святами і дякують за підтримку.

"Дякуємо Господу і вам за дар життя, бо народилися тоді ми вдруге. Нехай солодкою буде кутя усіх людей, наших найкращих друзів", – каже один з постраждалих Павло.

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