Взрыв в сельском клубе в Тернопольской области: правоохранители назвали причину

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители назвали вероятную причину взрыва в клубе в селе Угринов, в результате которого пострадали восемь детей в возрасте от 12 до 17 лет. В тот момент ребята репетировали выступление рождественского вертепа. Сейчас они находятся в больнице с ожогами 1-2 степени. Об этом сообщает Нацполиция Тернопольской области.

Как написала пресс-служба, предварительная причина – утечка природного газа. Газовики за день до того проводили газ в сельсовет, расположенной рядом с клубом. Работники местного районного газового хозяйства, возможно, не проверив качество работ, подключили новую трубу к старой сети, которая была уже заброшена.

Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву.

Копы начали уголовное производство по факту взрыва по ч.2 ст.272 УК – нарушение правил безопасности на производстве с повышенной опасностью.

Такое нарушение наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, что в Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек.

Также мы сообщали, что в Кропивницком на территории частного дома по улице Андреевской произошла трагедия: в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его жена оказалась в больнице.

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