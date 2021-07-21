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Вибух на заводі "Рівнеазот". Яка ситуація зараз і чи є загроза

21 липня 2021 9:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Експерти досліджують ґрунт і повітря, медики готові надавати допомогу, якщо ситуація погіршиться

Після аварії на азотному заводі під Рівним цех працює у штатному режимі. Небезпечних речовин у повітрі немає, як і загрози населенню та навколишньому середовищу.

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Про це повідомили в МВС.

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Зараз у житловому секторі концентрація шкідливих речовин майже у 10 разів менша гранично допустимої.

"Моніторинг стану повітря у навколишньому середовищі здійснюється у цілодобовому режимі. Станом на 6:00 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає", – пише пресслужба.

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У МОЗ підкреслили, що хоча всі показники в нормі, медики готові до можливих негативних наслідків і розвитку ситуації. Для цього відразу після аварії визначили коридор для санітарного транспорту, а бригади медиків забезпечили засобами захисту.

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У лікарні підготували 70 ліжок інтенсивної терапії детоксикації. Однак було тільки одне звернення, яке згодом не підтвердилося.

Тим часом фахівці продовжують відбирати проби ґрунту поблизу "Рівнеазоту" і в сусідніх населених пунктах, заявив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Вже відібрали грунт у п'яти точках: поблизу підприємства ЗАТ "Рівнеазот" на території населених пунктів Городок, Караєвичі, Обарів, а також у місті Рівне з боку Луцького кільця.

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Нагадаємо, дослідження шкідливих часток у повітрі поблизу азотного заводу почали проводити ще вчора. Тоді перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не було.

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