Забув, з якої він партії. У Львові депутат на сесії розсмішив зал – відео

У вівторок, 7 грудня, депутат Львівської обласної ради Михайло Байтала забув, у якій партії він перебуває. Це сталося на сесії обласної ради.
Про це повідомляє Четверта студія.
Деталі інциденту
Під час сесії обласної ради Байтала заявив, що перебуває в партії "Самопоміч".
Далі по темі
"Михайло Байтала, фракція "Самопоміч". Вибачаюсь, "Свобода". Я дуже перепрошую", – сказав він.
Байтала пояснив свої слова тим, що щойно спілкувався з представниками цієї партії.
Його слова викликали сміх у сесійній залі.
"Зародилася нова коаліція", – прокоментувала слова депутата голова Львівської облради Ірина Гримак.
Байтала додав, що "не переходить із фракції у фракцію".