Забыл, из какой он партии. Во Львове депутат на сессии рассмешил зал – видео

Во вторник, 7 декабря, депутат Львовского областного совета Михаил Байтала забыл, в какой партии он состоит. Это произошло на сессии областного совета.
Об этом сообщает "Четвертая студия".
Детали инцидента
Во время сессии областного совета Байтала заявил, что состоит в партии "Самопомощь".
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"Михаил Байтала, фракция "Самопомощь". Извиняюсь, "Свобода". Я очень извиняюсь", – сказал он.
Байтала объяснил свои слова тем, что только что общался с представителями этой партии.
Его слова вызвали смех в сессионном зале.
"Зародилась новая коалиция", – прокомментировала слова депутата председатель Львовского облсовета Ирина Гримак.
Байтала добавил, что "не переходит из фракции во фракцию".