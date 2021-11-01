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Закопане серце брехуна та стіни з крові. ТОП-5 містичних замків західної України (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 листопада, 15:25
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Про українські замки існує безліч легенд, більшість із них пов'язані з трагічними історіями
Містичні замки західної України
Містичні замки західної України / Фото: Колаж: Сьогодні

Західні області України славляться великою кількістю замків та фортець. Водноча багато хто з них обросли легендами та містичними історіями, деякі з яких дійшли і до нашого часу.

"Сьогодні" обрали п'ять наймістичніших замків західної України.

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Середнянський замок

Історія цього замку пов'язана зі святим Граалем, Орденом тамплієрів, родами Добо, Другетів та Ракоці. Адже їм у різні часи і належала фортеця. Зараз від замку залишилися лише руїни, але історії збереглися. Величезні підземелля та знахідки тепер засипані камінням.

Від Середньонського замку залишилися руїни. Фото: Всвіті

Місцеві жителі розповідають, що ще кілька років тому на стінах проглядалися барельєфи із зображенням Медузи Горгони і, хоч як це дивно, Ісуса Христа.

Історики кажуть, що замок збудували ченці з Ордена тамплієрів. Ці люди були лицарями та войовничими захисниками католицизму. Втім, їх же підозрювали і у зв'язку з дияволом.

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Фото: livejournal

Саме із цим орденом пов'язані й легенди про зв'язок Грааля із Середнянським замком. Мовляв, Чашу, зроблену із смарагда корони архангела Люцифера, колись сховали саме у стінах цієї фортеці. А все тому, що Середнянський замок був однією з найвіддаленіших і темніших фортець тамплієрського Ордену. Там ченці вирішили сховати святий скарб.

Ще одна цікава історія – про Іштвана Добо. Через наклеп воєводу посадили до в'язниці. А після смерті його тіло поховали окремо від серця. Причому серце – якраз у землі Середнянського замку.

Острозький замок

Острозький замок збудували у XIV столітті на вершині невисокого пагорба за розпорядженням Данила Острозького. До наших днів збереглися Кам'яна та Кругла вежі, Богоявленський собор із надбрамною дзвіницею та фрагменти оборонних стін.

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Острозький замок. Фото: busfor

Розповідаючи про замок, місцеві жителі часто згадують історію Гальшки Гулевичівни, яка заснувала Острозьку академію. Дівчина була єдиною спадкоємицею Іллі Острозького.

Після смерті батька її неодноразово намагалися насильно видати заміж. За однією з легенд, Гальшка не витримала важкої долі і кинулася зі стін замку. Її сумна примара вночі блукає Замковою горою.

Кременецький замок

Кременець Тернопільської області оточений сімома горами. На вершині однієї з них – гори Бона – досі красуються руїни могутньої колись князівської фортеці. Замок багато разів руйнували та відновлювали, допоки від нього не залишилися лише кам'яні залишки.

Що залишилося від замку Фото: Всвіті

А найвідомішою легендою замку є історія про королеву Бона. Італійка заволоділа ним у середині XVI століття, отримавши в якості подарунока від чоловіка, Сигізмунда I. Надзвичайно гарна, розумна, амбітна, але жорстока жінка. Їй приписують найжахливіші, навіть демонічні риси.

За однією з версій, саме вона зжила зі світу своїх невісток, родове походження яких не відповідало її політичним планам.

Як виглядала королева. Фото: Всвіті

Також кажуть, що королева підписала угоду з самим дияволом. Згідно з документом, жінка мала отримати вічну молодість. А для цієї мети королева приносила в жертву незайманих: їх виводили на верхній ярус замку і скидали звідти на гострі палі, а в багряній крові правителька купалася, набуваючи краси та молодості. Інша історія розповідає про ванни з крові немовлят.

Замок Любарта

Луцький замок – один із найстаріших та найбільших в Україні. Його збудували у XIV-XV столітті, замок належав литовському князю Любарту. у 1429 р. там на з'їзді європейських монархів побував князь Вітовт.

Одна із легенд Луцького замку розповідає про життя молодої дівчини – Оксани. Жінку полюбив комендант фортеці, та на його почуття вона не відповіла взаємністю.

Замок Любарта Фото: busfor

За відмову він покарав Оксану: солдати спочатку поглумилися над нею, після чого тіло розрубали на дрібні шматки і кинули у річку. З того моменту в замку Любарта з'явився жіночий привид, що блукав вулицями старого міста ночами в пошуках частинок свого тіла.

Історики кажуть, що у міжвоєнний період вранці у замку знаходили мертвих чоловіків зі спотвореними обличчями. Кажуть, таким чином Оксана нагадувала, як не по-людськи з нею вчинили люди у формі.

Невицький замок

Невицький замок знаходиться у Закарпатській області, його у XII столітті збудували угорці, щоб захищати свої кордони від Київської Русі. Архітектура замку унікальна – їй немає аналогів у Європі. До наших днів збереглася лише частина будівлі.

За легендами, стіни замку зроблені на основі молока та яєчного білка. Нібито чергова його власниця змушувала мешканців здавати молоко та яйця для розчину, що зрештою призвело до голоду та злиднів місцевого населення.

Невицький замок. Фото: busfor

Пізніше злісній діві здалося мало додавати в розчин яйця і молоко, вона також зажадала здавати грудне молоко, внаслідок від голоду почали вмирати й маленькі діти.

Але і цього не вистачало – у розчин почали додавати людську кров. Зрештою чутка про її жорстокість дійшла і до короля Масяша. Він наказав зібрати всіх корів у окрузі та прив'язати їм дзвіночки. Вночі вони влаштували шум під замком і злісна діва вирішила, що розпочався штурм замку. Коли вона намагалася втекти, король Масяш наздогнав її і відрубав голову.

Привид горе-будівниці досі блукає замком, періодично лякаючи туристів.

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