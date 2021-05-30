Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

"Захист" від злодіїв. На Закарпатті мер зобов'язав закривати ворота кладовища без паркану (фото)

30 травня, 15:29

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

У Берегово стався курйозний випадок – влада зобов'язала закривати ворота кладовища, але навколо нього немає паркану

У місті Берегово на Закарпатті мер зобов'язав на ніч закривати центральне кладовище, щоб туди не сунулися хулігани і злодії. Але є одне але – кладовище не огороджено парканом, так що ініціатива влади не принесе користі.

Реклама

Про рішення міський голова Золтан Бабяк повідомив у Facebook.

"З метою уникнення крадіжок, актів вандалізму, порушення благоустрою на нічний період (з 21.00 до 09.00) вхід на центральне кладовище закрито", – написав він.

Реклама

Однак після цього у Мережі опублікували фото, де видно, що крім воріт навколо кладовища нічого немає.

В тренді
В Одесі відкрили центр вакцинації. Кому і скільки будуть робити щеплень (фото)

Журналісти "Сьогодні" зв'язалися з місцевою владою і поліцією, щоб запитати, як вийшов такий курйоз. Однак і мер, і правоохоронці відмовилися коментувати інцидент.

Реклама

Нагадаємо, у Полтавській області в селищі Градизьк шестеро підлітків влаштували на кладовищі шоу і знімали це на відео.

Крім того, у Сумській області робітники влаштували погром на кладовищі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Напилися до нестями – в Івано-Франківську госпіталізували дітей
Напилися до нестями – в Івано-Франківську госпіталізували дітейЗахід
Трагедія з повітряною кулею в Кам'янці-Подільському. Моторошні подробиці від потерпілого
Трагедія з повітряною кулею в Кам'янці-Подільському. Моторошні подробиці від потерпілогоЗахід
У Львові школяр на вулиці намагався зґвалтувати жінку. Як його покарали
У Львові школяр на вулиці намагався зґвалтувати жінку. Як його покаралиЗахід
В Івано-Франківську в смітнику знайшли немовля: за його життя борються медики
В Івано-Франківську в смітнику знайшли немовля: за його життя борються медикиЗахід
Закохана пара роздяглася догола і гуляла по Рівному: відео
Закохана пара роздяглася догола і гуляла по Рівному: відеоЗахід
На Волині багатодітний батько наклав на себе руки. Подробиці трагедії
На Волині багатодітний батько наклав на себе руки. Подробиці трагедіїЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти