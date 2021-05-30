"Захист" від злодіїв. На Закарпатті мер зобов'язав закривати ворота кладовища без паркану (фото)

У місті Берегово на Закарпатті мер зобов'язав на ніч закривати центральне кладовище, щоб туди не сунулися хулігани і злодії. Але є одне але – кладовище не огороджено парканом, так що ініціатива влади не принесе користі.
Про рішення міський голова Золтан Бабяк повідомив у Facebook.
"З метою уникнення крадіжок, актів вандалізму, порушення благоустрою на нічний період (з 21.00 до 09.00) вхід на центральне кладовище закрито", – написав він.
Однак після цього у Мережі опублікували фото, де видно, що крім воріт навколо кладовища нічого немає.
Журналісти "Сьогодні" зв'язалися з місцевою владою і поліцією, щоб запитати, як вийшов такий курйоз. Однак і мер, і правоохоронці відмовилися коментувати інцидент.
Нагадаємо, у Полтавській області в селищі Градизьк шестеро підлітків влаштували на кладовищі шоу і знімали це на відео.
Крім того, у Сумській області робітники влаштували погром на кладовищі.