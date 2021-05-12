Алкоголь, мати і гонки: в Полтавській області діти влаштували шоу на кладовищі

Як з'ясувалося, брали участь в цьому діти із забезпечених і благополучних сімей, серед них є онуки педагогів

Провідну неділю 2019 відзначаємо 5 травня / Фото: Depositphotos

У Полтавській області в селищі Градизьк шестеро підлітків влаштували на кладовищі шоу і знімали це на відео.

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Вони розпивали алкоголь, матюкалися і влаштовували гонки, а квіти, паски і цукерки, які підлітки зібрали з могил, розкидали на зупинці, пише "ТСН".

Селищний голова побачив відео з підлітками і поїхав на місце події, де і зустрів компанію, яка поверталася додому.

Він встановив імена фігурантів. За його словами, діти із забезпечених, благополучних сімей, серед них є онуки педагогів.

Поліція склала поки 4 протоколи на батьків. Наразі ведуться перевірки.

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Раніше ми писали, що в Полтавській області три семикласниці влаштували фотосесію на місцевому кладовищі. Підлітки позували напівоголеними на тлі могил і курили.

Також нещодавно повідомлялося, що в Луцьку школярі танцювали на могилах і фотографувалися з портретами.

Крім того, школярі влаштували на одному з кладовищ Білоцерківського району нічну гулянку з музикою і відеозйомку.