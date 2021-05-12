Русский
$ 27,67
33,67
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Алкоголь, мати і гонки: в Полтавській області діти влаштували шоу на кладовищі

12 травня, 13:25

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як з'ясувалося, брали участь в цьому діти із забезпечених і благополучних сімей, серед них є онуки педагогів

Провідну неділю 2019 відзначаємо 5 травня

Провідну неділю 2019 відзначаємо 5 травня / Фото: Depositphotos

У Полтавській області в селищі Градизьк шестеро підлітків влаштували на кладовищі шоу і знімали це на відео.

Реклама

Вони розпивали алкоголь, матюкалися і влаштовували гонки, а квіти, паски і цукерки, які підлітки зібрали з могил, розкидали на зупинці, пише "ТСН".

Селищний голова побачив відео з підлітками і поїхав на місце події, де і зустрів компанію, яка поверталася додому.

Він встановив імена фігурантів. За його словами, діти із забезпечених, благополучних сімей, серед них є онуки педагогів.

Поліція склала поки 4 протоколи на батьків. Наразі ведуться перевірки.

В тренді
На Волині родина отруїлася чадним газом. Дітей виносили на руках, вони в реанімації
Реклама

Раніше ми писали, що в Полтавській області три семикласниці влаштували фотосесію на місцевому кладовищі. Підлітки позували напівоголеними на тлі могил і курили.

Також нещодавно повідомлялося, що в Луцьку школярі танцювали на могилах і фотографувалися з портретами.

Крім того, школярі влаштували на одному з кладовищ Білоцерківського району нічну гулянку з музикою і відеозйомку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Загибла в ДТП під Рівним сім'я їхала на кладовище – ексклюзив (оновлено)
Загибла в ДТП під Рівним сім'я їхала на кладовище – ексклюзив (оновлено)Інші регіони
Кожному по заслугах його: під Миколаєвом знайшли мертвим військового, а поруч записку
Кожному по заслугах його: під Миколаєвом знайшли мертвим військового, а поруч запискуІнші регіони
У Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкою
У Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкоюІнші регіони
Смертельна пожежа в офісному центрі Вінниці: стала відома причина (оновлено)
Смертельна пожежа в офісному центрі Вінниці: стала відома причина (оновлено)Інші регіони
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирів
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирівУкраїна
У Херсонській області школярі довели дівчинку до суїциду. Заявили, що сама винна
У Херсонській області школярі довели дівчинку до суїциду. Заявили, що сама виннаІнші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти