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Зав'язали в два пакети і викинули на смітник. В Івано-Франківську хотіли вбити собаку (фото)

22 вересня, 15:19
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Звалище перебувати на сусідній вулиці від головного управління поліції області
Тварина жива і без видимих пошкоджень / Колаж "Сегодня"
Тварина жива і без видимих пошкоджень / Колаж "Сегодня"

Сьогодні вночі собаку замотали в два пакети і викинули на смітник в Івано-Франківську. Жінка почула гавкіт тваринного і викликала поліцію.

Про це повідомляє UAnimals.

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Незважаючи на стрес і переляк, тварина жива і без видимих пошкоджень. Зараз собака на перетримці. Коли вона відійде від стресу, її відвезуть на огляд в ветеринара.

Жінка, яка викликала вночі патрульних, вже написала заяву в поліцію.

За такі дію винуватці можуть заплатити штраф від 3400 до 8500 тисяч гривень, пише Pravo.

Штраф передбачений за:

  • знущання над тваринами;
  • нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій, які завдали тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтв або загибелі;
  • залишення тварин напризволяще, в тому числі порушення правил утримання тварин.
  • пропаганда жорстокого поводження і за використання тварин для задоволення статевої пристрасті.
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Нагадаємо , В Парку партизанської слави виявили собаку, яка була прив'язана до дерева. На думку очевидців, тварина – стаффордширський тер'єр простояло на спеці два дні і було дуже агресивним.

Раніше ми писали, що в Рівненській області шкуродер молотком вбив сусідського собаку . Інцидент стався в травні цього року в селі Велике Поле. Коли курка 40-річного чоловіка вийшла з двору, сусідський пес накинувся і задушив її.

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