Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Покушение на Сергея Шефира ⚽ Шахтер - Динамо: онлайн ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Завязали в два пакета и выкинули на свалку. В Ивано-Франковске хотели убить собаку (фото)

22 сентября, 15:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Свалка находиться на соседней улице от главного управления полиции области
Животное живо и без видимых повреждений / Коллаж "Сегодня"
Животное живо и без видимых повреждений / Коллаж "Сегодня"

Сегодня ночью собаку замотали в два пакета и выкинули на свалку в Ивано-Франковске. Женщина услышала лай животного и вызвала полицию.

Об этом сообщает UAnimals.

Реклама

Несмотря на стресс и испуг, животное живо и без видимых повреждений. Сейчас собака на передержке. Когда она отойдёт от стресса, её отвезут на осмотр в ветеринару.

Женщина, которая вызвала ночью патрульных, уже написала заявление в полицию.

За такие действие виновники могут заплатить штраф от 3400 до 8500 тысяч гривен, пишет Pravo.

Штраф предусмотрен за:

  • издевательство над животными;
  • нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших животному физическую боль, страдания и не повлекших телесных повреждений, увечий или гибели;
  • оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.
  • пропаганда жестокого обращения и за использование животных для удовлетворения половой страсти.
Реклама

Напомним, в Парке партизанской славы обнаружили собаку, которая была привязана к дереву. По мнению очевидцев, животное – стаффордширский терьер простояло на жаре два дня и было очень агрессивным.

Ранее мы писали, что в Ровенской области живодер молотком убил соседскую собаку. Инцидент произошел в мае этого года в селе Большое Поле. Когда курица 40-летнего мужчины вышла со двора, соседский пес набросился и задушил ее.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

36 763

заболело за неделю в Украине

+63%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.36

Российский рубль (₽)

0.37

Комаровский в теме
Можно ли заразиться COVID-19 после прививки
Спроси у доктора
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осень в большом городе
Главные концерты октября
Хочу петь и танцевать
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять