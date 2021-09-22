Завязали в два пакета и выкинули на свалку. В Ивано-Франковске хотели убить собаку (фото)

Свалка находиться на соседней улице от главного управления полиции области

Животное живо и без видимых повреждений / Коллаж "Сегодня"

Сегодня ночью собаку замотали в два пакета и выкинули на свалку в Ивано-Франковске. Женщина услышала лай животного и вызвала полицию.

Об этом сообщает UAnimals.

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Несмотря на стресс и испуг, животное живо и без видимых повреждений. Сейчас собака на передержке. Когда она отойдёт от стресса, её отвезут на осмотр в ветеринару.

Женщина, которая вызвала ночью патрульных, уже написала заявление в полицию.

За такие действие виновники могут заплатить штраф от 3400 до 8500 тысяч гривен, пишет Pravo.

Штраф предусмотрен за:

издевательство над животными;

нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших животному физическую боль, страдания и не повлекших телесных повреждений, увечий или гибели;

оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.

пропаганда жестокого обращения и за использование животных для удовлетворения половой страсти.

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Напомним, в Парке партизанской славы обнаружили собаку, которая была привязана к дереву. По мнению очевидцев, животное – стаффордширский терьер простояло на жаре два дня и было очень агрессивным.

Ранее мы писали, что в Ровенской области живодер молотком убил соседскую собаку. Инцидент произошел в мае этого года в селе Большое Поле. Когда курица 40-летнего мужчины вышла со двора, соседский пес набросился и задушил ее.