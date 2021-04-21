У Тернополі медики швидкої тягли за ноги з ліфта і кидали на бетон пацієнтку з COVID-19 (відео)

Камеру в ліфті тернопільської багатоповерхівки встановили для порядку і безпеки, ніхто і не підозрював, що відео шокує все місто

У Тернополі розгорівся скандал через транспортування важкої пацієнтки з коронавірусом. У мережу потрапило відео, як бригада медиків тягне хвору за ноги і кидає в ліфт.

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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин, родичі обурені такими діями медичних працівників. Крім того, сусіди поскаржилися, що після того, як забрали інфіковану, фахівці не провели дезінфекцію.

На кадрах видно, як відчиняються двері ліфта, на підлозі на ношах лежить жінка. Спочатку двері закриваються без пасажирів. Під час другої спроби носилки прибрали. Двоє людей в спеціальних захисних костюмах намагаються затягнути пацієнтку до кабіни. Місця дуже мало, так що дверима ледь не затиснуло її ноги. Потім з ліфта жінку потягли за ноги.

Відео: Сьогодні

43-річну Зоряну Зіньківську довезли до лікарні. Але, на жаль, через сім днів лікування вона померла від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Як розповів чоловік загиблої Василь Зіньковський, в ту ніч жінка стала задихатися. Їхня донька викликала швидку. Люди в спецкостюмах не могли самостійно транспортувати хвору, на допомогу прийшла невідома дівчина, вона була без захисту.

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"Я тільки бачила, що вона лежала. Вона лежала і стогнала, дуже стогнала", – згадує сусідка Людмила Левинець.

Загибла також вдарилася головою об бетон, розповідає вдівець.

Своєю чергою заступник генерального директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської облради Тетяна Сухарська запевняє, що бригада робила все по протоколу.

Після скандалу з відео вона вивчила ситуацію. Розпитала колег, і провини працівників "ковідной бригади" не бачить. Каже, поспішали, щоб врятувати пацієнтку.

Крім того, мешканці будинку, коли побачили "ковідную бригаду", звернулися на гарячу лінію, щоб у під'їзді згідно з протоколом провели дезінфекцію. Однак людям відповіли, що вихідний і ніхто не приїде.

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Ліфт і сходи розчином хлору обробляв голова ОСББ. Це теж є на відео.

Рідні померлої не вимагають компенсації, їм вистачило розголосу в Мережі. Кажуть, так медики вдруге не зроблять.

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