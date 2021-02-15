У Житомирській області підлітка везли до швидкої у візку з кіньми (фото)

У селі Хотиж в Ємільчинському районі Житомирської області в снігових заметах застрягла швидка допомога, яка їхала на виклик до 14-річної пацієнтки в село Зелениця. На допомогу прийшли рятувальники і візок з кіньми.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, на місце події негайно виїхали співробітники 33-го державного пожежно-рятувального поста.

Після прибуття до місця, де вимушено зупинилася швидка, рятувальники забрали лікаря в пожежний автомобіль і продовжили рух. За кілька сотень метрів стало зрозуміло, що спецавтомобіль теж не зможе далі їхати в село через сильні замети й ущільнений сніговий покрив.

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Лікар з командиром відділення вирушили до хворої пішки. Після огляду дівчини було вирішено про її подальшу госпіталізацію до районної лікарні. Місцеві жителі організували гужовий віз і в супроводі фахівця кіньми доставили хвору до пожежної автоцистерни.

Вже далі пацієнтку рятувальники транспортували на спецтехніці, а потім разом на носилках – до автомобіля швидкої допомоги, який звільнили зі снігового замету. Потім медики змогли самостійно продовжити рух у районну лікарню.

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області жінку з інфарктом везли до швидкої на санках.

Також нагадаємо, у Києві медикам швидкої довелося йти пішки до пацієнта, автомобіль застряг у снігу.

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